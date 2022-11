Stiri pe aceeasi tema

- Deși s-a dovedit absolut nociva pentru economie și societate, Comisia Europeana avanseaza periculos cu politica Green Deal. Ultima gaselnița este reducerea la jumatate a valorii limita pentru particulele de suspensie, coroborata cu facilitarea accesului la justiție pentru ONG-uri. Astfel, organizațiile…

- Fermierii vor primi despagubiri pentru culturile afectate de seceta numai dupa ce vor depune toate documentele privind constatarea pagubelor din teren si vom putea analiza care sunt posibilitatile de sprijin si cum vom putea interveni, a declarat, sambata, ministrul Agriculturii, Petre Daea. „Fermierii…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a subliniat necesitatea reducerii cantitatii de vaccin anti-COVID contractate, pentru a nu se pierde milioane de euro. „Noi trebuie sa decidem la nivelul Guvernului si impreuna cu Comisia Europeana si cu furnizorii de vaccin cu care avem contract o formula care…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare notificata de Romania in valoare de 390 de milioane euro in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența pentru a sprijini cogenerarea de inalta eficiența de energie electrica și energie termica.

- Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, fost premier al Romaniei, a vorbit despre masurile drastice de reducere a consumului de energie. Acesta considera ca nu tot ce vine de la Bruxelles trebuie pus in practica, in Romania, anunța bugetul.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Finantelor a declarat in cadrul ceremoniei ca acest an a fost unul complicat, iar principiul cu care au plecat a fost acela de a crea un parteneriat real intre stat si economie. ”Acest parteneriat s-a vazut in modul in care a evoluat economia romaneasca, in primul semestru. Rezultatele acestea,…

- ”In aceasta perioada, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene isi concentreaza resursele pentru a valorifica potentialul generat de finantarile disponibile pentru perioadele de programare 2014-2020 si 2021-2027, respectiv cele cuprinse in Planul National de Redresare si Rezilienta. In ceea…

- Comisia Europeana a aprobat vineri o schema de ajutoare a Romaniei cu o valoare de 4 miliarde euro, care este menita sa sprijine intreprinderile din toate sectoarele in contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia, se arata intr-un comunicat al executivului comunitar.