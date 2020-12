România are cele mai multe Sugar Babies din Europa de Est Romania are cele mai multe Sugar Babies decat oricare alta țara din Europa de Est inregistrate pe SeekingArrangement ​ , principalul website de Sugar Dating din lume care conecteaza Sugar Babies cu Sugar Daddies. Criza financiara, saracia pre-pandemica și nivelul ridicat de șomaj sunt printre numeroasele motive pentru care un numar semnificativ de femei din Europa de Est apeleaza la Sugar Dating, arata SeekingArrangement ​intr-o analiza asupra membrilor din regiune. Romania se afla pe primul loc, cu impresionantul numar de 23.288 de Sugar Babies pentru cei 7.834 de Sugar Daddies din țara.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

