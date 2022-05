Stiri pe aceeasi tema

- Romania avea in 2020 un numar de 844.015 exploatatii viticole, adica echivalentul a 37,9% din cele 2,2 milioane de exploatatii viticole care existau in intreaga Uniune Europeana, arata datele publicate vineri de Eurostat, preluate de Agerpres.

- In 2020, Romania a dat sub 5% din numarul total de nașteri din Uniunea Europeana. Cu toate acestea, țara noastra a dat jumatate din mamele minore care au nascut inainte sa implineasca 15 ani. Cum sta Bistrița-Nasaud: Potrivit ultimelor date Eurostat, in 2020, Romania a dat doar 5% din numarul total…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a scazut la 6,2% in martie, de la 6,3% in luna precedenta si 7,5% in perioada similara din 2021, arata datele publicate astazi de Oficiul European pentru Statistica - Eurostat.

- Speranta de viata a romanilor a ajuns la putin peste 74 de ani, a doua cea mai mica din UE, dupa cea din Bulgaria, de 73,6 ani, arata datele de la Eurostat. In medie, barbatii romani traiesc pana la varsta de 70,4 ani, iar femeile pana la varsta de 78,3 ani, informeaza Ziarul Financiar. Fii…

- Cu un nivel mediu al costurilor de imprumut de 6,2- in martie, Romania continua sa conduca clasamentul european al statelor care platesc cele mai mari dobanzi pentru finantarea datoriei publice si deficitului bugetar, reiese din datele publicate de Eurostat. Motivele pentru care Romania se imprumuta…

- Suprafata agricola cultivata in mod ecologic in Uniunea Europeana este in continua crestere, ajungand la 14,7 milioane de hectare in 2020, de la 9,5 milioane de hectare in 2012, ceea ce inseamna o crestere de 56%, insa cea mai mica pondere a suprafetelor cultivate in acest sistem se inregistreaza…

- Caroli Foods Group, liderul pieței produselor preparate din carne, cu o fabrica de profil in Pitești, incheie un parteneriat cu Globalworth pentru Pitești Industrial Park, un proiect dezvoltat sub umbrela Globalworth Industrial. Suprafața depozitului care va deservi Caroli Foods Group in toata Romania…

