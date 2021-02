Romania are aproape 180.000 de beneficiari de ajutor social. Cei mai multi sunt in judetul Dolj Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in decembrie 2020, de 176.674, cei mai multi fiind inregistrati in judetele Dolj (11.120), Bacau (9.609) si Buzau (9.467), conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).



Suma medie platita in ultima luna din anul anterior de statul roman beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost de 265,71 lei, iar suma totala platita in acel interval s-a ridicat la 46,943 de milioane de lei.



La finalul lunii decembrie 2020 erau suspendati de la plata 12.078 de beneficiari

Sursa articol si foto: business24.ro

