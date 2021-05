România ar putea extinde lista statelor din zona verde pentru ca cei care vin în țară Guvernul va discuta posibilitatea extinderii numarului de state din „zona verde”, prin creșterea ratei limita de incidența peste 1,5 cazuri la mia de locuitori, astfel incat persoanele care vin din aceste țari sa nu mai stea in carantina 14 zile, in situația in care nu sunt vaccinate cu ambele doze. Intrebat vineri, la Suceava, daca este luata in calcul schimbarea criteriilor dupa care sunt stabilite țarile care intra in lista galbena, premierul a spus ca nu este cazul, pentru ca sunt clare criteriile, insa ar putea fi schimbat criteriul pentru statele din zona verde. „(…) Pentru cei de pe lista… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

