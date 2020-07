România ar putea exporta în marja a 3 milioane tone de grâu Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, la Timisoara, ca si in acest an Romania va exporta grau, in marja a circa 3 milioane de tone, fara a afecta necesarul intern, chiar daca productia va fi mai mica din cauza secetei. Potrivit acestuia, din cele 2.900.000 hectare insamantate in toamna, din care aproape 80% este grau, peste 1.200.000 hectare (40%) au fost afectate de seceta intr-un grad mai mare de 30%. "Cu siguranta vom avea exporturi, dar vor fi mai mici, pentru ca si productia de cereale va fi mai redusa. Vom avea in curand estimarile facute de asociatiile de fermieri, vom sti… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

