Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania ar putea gazdui un nou Centru de Mentenanta si Suport Logistic destinat aeronavelor F-16 ”Fighting Falcon”, conform unui Memorandum de Intelegere semnat astazi la Bucuresti, in prezenta ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului, Stefan-Radu Oprea, intre compania norvegiana KONGSBERG…

- Romania ar putea gazdui un nou Centru de Mentenanța și Suport Logistic destinat aeronavelor F-16 „Fighting Falcon”, conform unui Memorandum de Ințelegere semnat, marți, la București, in prezența ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, Ștefan-Radu Oprea, intre compania norvegiana KONGSBERG…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a avut o serie de intalniri productive cu reprezentanții unor giganți din industria tehnologiei, precum IBM, Amazon și Apple. La intalniri au participat și Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, alaturi de ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan-Radu…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, condus de Radu Oprea (PSD), vrea sa faca o cercetare de piața pentru a afla ce parere au turiștii romani și straini din 7 țari UE despre destinațiile turistice de la noi din țara. Contractul este estimat la peste 1,7 milioane de lei și va fi finanțat…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) a lansat, joi, spre consultare publica, ”Strategia nationala a Romaniei pentru dezvoltarea turismului 2023-2035”. In cadrul documentului, se arata faptul ca principala problema este legata de faptul ca turiștii nu cheltuie suficient in timpul…

- In vederea fundamentarii strategiei, a fost realizata evaluarea sectorului turistic romanesc. Aceasta analiza a fost realizata in anul 2018 si actualizata in anul 2022. De asemenea, strategia isi planifica si majorarea incasarilor din turismul international la 1,59 miliarde euro in 2025, la 2,27 miliarde…

- In vederea fundamentarii strategiei, a fost realizata evaluarea sectorului turistic romanesc. Aceasta analiza a fost realizata in anul 2018 si actualizata in anul 2022. De asemenea, strategia isi planifica si majorarea incasarilor din turismul international la 1,59 miliarde euro in 2025, la 2,27 miliarde…

- Electromecanica Ploiesti, filiala a Companiei Nationale Romarm, a semnat cu Raytheon Missiles&Defense o scrisoare de intentie pentru inceperea colaborarii pentru productia in Romania a rachetelor interceptoare SkyCeptor, informeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT).Ceremonia…