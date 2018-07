Stiri pe aceeasi tema

- O replica a unui jurnalist neinspirat nu este un fenomen caracteristic pentru un popor întreg. În ultimele doua numere, am scris despre modalitațile posibile de aprofundare a relațiilor de colaborare dintre R. Moldova și România, pe de o parte, și Franța, pe de alta…

- Banca Mondiala a imbunatațit estimarea de creștere a economiei Romaniei din acest an cu 0,6 puncte, la 5,1%. Instituția financiara avertizeaza in schimb ca presiunile inflaționiste sunt in urcare, potrivit ediției din luna iunie a raportului Global Economic Prospects, publicat marți. Banca Mondiala…

- Politica de Coeziune va avea pentru prima oara in istoria Uniunii Europene cea mai importanta alocare, de 374 de miliarde de euro, pentru perioada 2021-2027, iar Romania va primi cu 8% mai mult decat in perioada 2014-2020, a scris marti, pe pagina sa de Facebook, comisarul pentru politica regionala,…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat impresionat dupa vizita facuta joi la uzinele Dacia-Renault, spunand ca progresul fata de acum doi ani, cand a fost tot in vizita oficiala, este "vizibil, clar si impresionant". "Am facut o vizita, astazi, la uzinele Dacia-Renault si pot sa va spun…

- Deputatul independent Adrian Dohotaru, fost USR, a postat pe Facebook o imagine-simbol pentru modul in care politicienii conduc Romania: in loc sa repare o gaura din tavan de unde picura apa, alesii au pus o galeata si au imprejmuit locul cu pietris si rumegus.

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, a declarat ca exista o serie de decizii ale Consiliului care afecteaza imaginea institutiei, pe care o conduce de 13 ani. "Este un sir mai lung de decizii care ma asaza intr-o situatie in care vad ca se afecteaza…

- Romania are o problema cu cresele, care afecteaza tara pe palierele natalitatii si pietei muncii, iar PSD are in Programul de guvernare crearea a 3.000 de creste, dar a facut doar 3, in Bucuresti, a declarat marti avocatul Gabriel Biris, intr-o conferinta cu tema "Proiect de tara -Romania 2040".…