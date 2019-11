România, amenințată cu sancțiuni UE: probleme la recunoașterea calificărilor profesionale, TVA și accize ​Comisia Europeana a luat joi masuri pentru eventuala sancționare a României, în 3 proceduri de infringement care vizeaza neaplicarea unor prevederi europene privind recunoașterea calificarilor profesionale, taxa pe valoare adaugata și accizele.



În privința calificarilor profesionale, Comisia Europeana a decis sa trimita avize motivate - un pas în procedura de infringement - catre 22 de state membre UE, printre care și România, sa respecte normele UE privind recunoașterea calificarilor profesionale. Vizate mai sunt Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

