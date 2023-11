Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Tanzania, Elena Rajab Mwinge, spera ca vizita presedintelui Klaus Iohannis in tara sa o va ajuta sa isi indeplineasca visul de a-si intalni mama, cetatean roman, potrivit publicatiei The Citizen, citata de News.ro. Ea afirma ca a fost dusa pe ascuns in Tanzania de tatal ei, care facuse…

- President Klaus Iohannis continues tour in Africa with visit to TanzaniaPresident Klaus Iohannis continues his tour of Africa with a state visit to Tanzania.According to the agenda, on Friday, Klaus Iohannis will be received by his counterpart, Samia Suluhu Hassan, at State House in Dar es Salaam.…

- Ministrul Economiei a fost intrebat despre specialistii din economie si turism care il insotesc pe presedintele Klaus Iohannis in turneul din Africa.”Presedintele Romaniei intotdeauna este informat, pregatit, primeste punctaje din partea Ministerului Economiei (..) Relatiile cu Africa pot sa fie relatii…

- Vizita președintelui Klaus Iohannis in țari din Africa, printre care Kenya , are mize economice inexistente, in opinia unui analist, in vreme ce costurile financiare ale deplasarii sunt considerabile. Și, totuși, ce putem primi noi și, implicit, Klaus Iohannis de la Kenya ? Niște mailu-uri „cum ca am…

- Kenya este unul dintre partenerii traditionali ai Romaniei in Africa de Est, a afirmat, marti, presedintele Klaus Iohannis, la finalul intrevederii avute la Nairobi cu omologul sau kenyan, William Ruto. Seful statului a precizat ca vizita sa in Kenya are loc intr-un ‘context foarte special’, dupa adoptarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a subliniat, in conferința de presa alaturi de președintele Kenyei, ca statul nostru incepe redinamizarea relațiilor cu țarile din Africa incepand cu aceasta prima vizita, fiind gasite numeroase domenii de cooperare.

- Romania și Kenya au o relație indelungata, caracterizata prin respect și incredere reciproca, consolidate pe parcursul a 55 de ani de relații bilaterale, a declarat președintele Klaus Iohannis, marți, la Nairobi, intr-o conferința comuna de presa cu omologul sau kenyan, William Ruto. Klaus Iohannis…

- Victor Ponta crede ca președintele Klaus Iohannis mai are un obiectiv politic, iar acesta nu ar avea legatura cu PNL, pe care nu il mai intereseaza. O boala veche de care nu scapa nici Iohannis, este de parere Ponta. Inaintea implinirii acestui deziderat politic, Iohannis ar mai avea insa vizite de…