Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de vagoane au fost incarcate cu carburanti si alimente, și trimise de autoritațile romane in Ucraina, a transmis luni purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, citat de Agerpres . „Potrivit raportului prezentat de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, incepand…

- Autoritatile incep sa blocheze site-urile "care propaga stiri false" Foto: radiochisinau.md Realizator: Nicoleta Turcu - Autoritațile române au început sa blocheze aumite surse identificate ca propagând știri false în contextul crizei din Ucraina, dupa cum a anunțat cu puțin…

- Comisarul european de afaceri interne, Ylva Johansson, vizita in Romania Foto arhiva Realizator: Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, se va afla astazi în judetul Suceava pentru a observa situația refugiatilor ucraineni care vin în România. Potrivit unui comunicat…

- In tabara mobila de refugiați de la Siret sunt cazate deja peste 120 de persoane venite din Ucraina. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a transmis ca acestea sunt cazate temporar, pana ce vor fi transportate catre alte locații. In sprijinul acestor persoane, ISU Suceava a adus in zona de ...

- Pentru furnizarea raspunsului eficient in sprijinul autoritatilor din zonele de granita si implicit a cetatenilor ucraineni veniti in Romania, a fost operationalizata astazi o tabara mobila in orasul Siret din judetul Suceava. La Iasi, inca nu se impune amenajarea, sustin persoanele responsabile. Autoritatile…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) ”Avram Iancu” al Județului Cluj asigura, alaturi de alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, un transport de medicamente, in contextul situației dramatice din Ucraina. Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au fost prezenți astazi la sediul…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al Județului Cluj asigura, alaturi de alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, un transport de medicamente, in contextul situației dramatice din Ucraina. Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au fost prezenți astazi la sediul unei…