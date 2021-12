România a surclasat Puerto Rico, la Campionatul Mondial de handbal feminin Nationala feminina a Romaniei a invins sambata, la Castello, reprezentativa Puerto Rico, scor 43-20 (20-9), in al doilea meci din grupa principala II a turneului final. Principalele marcatoare ale Romaniei au fost Badea Dindiligan 7, Badea 6, Ostase 6, Subtirica 5, Laslo 5, Rotaru 5. In urma acestei victorii, Romania are 4 puncte in clasamentul grupei II, ocupand locul 4. Tot sambata se vor juca si celelalte partide in grupa, intre Olanda – Kazahstan si Norvegia – Suedia. In primul meci din grupa II, Romania a fost invinsa de Olanda, cu 30-31, iar luni este programat ultimul meci, cu Suedia. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

