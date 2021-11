România a ratat din nou şansa unui turneu final, nereuşind să se califice la barajul pentru CM Reprezentativa Romaniei a ratat, duminica seara, calificarea la barajul pentru Cupa Mondiala, incheind pe locul 3 grupa J a preliminariilor europene. Romania a invins cu 2-0 Liechtenstein, in deplasare, insa si Macedonia de Nord s-a impus, scor 3-1 in fata Islandei, astfel ca a ajuns la baraj. Tot duminica, Macedonia de Nord a invins cu 3-1 Islanda. Au marcat Alioski ‘7 si Elmas ’65, ’86 pentru gazde, respectiv Thorsteinsson ’54 pentru oaspeti. Macedonia a avut un gol anulat in minutul 40 pentru ofsaid, dupa consultarea VAR. In minutul 79, de la islandezi a fost eliminat Johannesson. La Erevan,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

