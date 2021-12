Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a pierdut meciul disputat joi, cu Olanda, campioana mondiala, la Castello, scor 31-30 (17-14), acolo unde se disputa Campionatul Mondial. Partida a fost prima pentru tricolore in grupa principala II a turneului final. Principalele marcatoare ale Romaniei au fost…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa joi, la Castello, de campioana mondiala Olanda, scor 31-30 (17-14), in primul meci din grupa principala II, la Campionatul Mondial din Spania. Tricolorele au reusit un meci spectaculos, insa nu au avut sansa pe final si au pierdut la un singur…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a pierdut meciul cu Norvegia, scor 33-22 (17-11), marti, in ultima etapa a grupei preliminare C a Campionatului Mondial din Spania. Astfel, tricolorele incheie pe locul 2 in clasamentul final al Grupei C si merg mai departe cu doar 2 puncte. Principalele marcatoare…

- Luni, 6 decembrie 2021, s-au disputat opt partide in patru grupe preliminare ale CM de handbal feminin din Spania, iar 12 echipe merg mai departe. In urma rezultatelor, in grupele principale s-au calificat echipele Germania, Ungaria, Cehia (E), Danemarca, Coreea de Sud, Congo (F), Brazilia, Japonia,…

- Naționala României a obținut calificarea în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Spania, dupa ce a învins reprezentativele din Iran și Kazakhstan. Selecționerul Adrian Vasile a vorbit despre urmatoarea partida, cu multipla campioana Norvegia, precizând…

- Nationalele de handbal feminin ale Romaniei si Norvegiei s-au calificat duminica in grupele principale ale CM din Spania, dupa a doua victorie in grupa C si inaintea confruntarii directe din 7 decembrie. Opt partide s-au disputat duminica in grupele preliminare, potrivit news.ro. Rezultatele…

- Reprezentativa feminina de handbal a Romaniei s-a calificat, duminica, la Castello, in faza grupelor principale ale Cupei Mondiale din Spania. Tricolorele au inregistrat a doua victorie din grupa C preliminara, scor 38-17 (14-9), cu Kazakstan. Principalele marcatoare ale Romaniei au fost Moisa 6 goluri,…

- Germania, Ungaria (Grupa F), Coreea de Sud, Danemarca (F), Brazilia, Japonia (G) și Austria (H) au obținut victorii, joi, în grupele preliminare ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Spania. Nationala României va debuta vineri, cu Iran, în grupa C.Rezultatele înregistrate…