România a pus la pământ încă o locomotivă a industriei: fabrica de zahăr din Luduș! Inchiderea fabricii de zahar de la Luduș a fost anunțata de anul trecut, patronii francezi au afirmat ca vor sa o vanda pentru ca o data cu liberalizarea prețului la zahar din 2017, fabrica merge pe pierdere. Dupa mai bine de 60 de ani de activitate, fabrica de Zahar Luduș iși inchide porțile. Pierderile financiare […] The post Romania a pus la pamant inca o locomotiva a industriei: fabrica de zahar din Luduș! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

