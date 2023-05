Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Europei - 9 mai, moment de bilanț: Ce au adus concret fondurile europene pentru Romania in ultimii ani94.000 de companii au fost sprijinite, peste 1.100 km de drumuri au fost construite sau modernizate, 1,5 milioane de romani au beneficiat de servicii medicale de prevenție, doar prin programele…

- Suma totala neta primita de Romania de la Uniunea Europeana, din momentul aderarii si pana in prezent, se ridica la 56 de miliarde euro, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Din aceasta suma, Fondurile Europene Structurale si de Investitii (FESI) si Fondul de ajutor european…

- Zero fonduri din PNRR au fost incasate la bugetul de stat in primele trei luni ale anului 2022, arata datele ministerului de Finante. Acest minister publica, periodic, pe site-ul sau asa numita raportare privind „Evolutia fluxurilor financiare dintre Romania si Uniunea Europeana (Balanta financiara…

- Document oficial: Ministerul Finantelor estimeaza ca Romania va reusi sa acceseze in anul 2023 doar 1,9 miliarde euro din granturile PNRR. Cifra arata un lucru: Coalitia de guvernare ia in calcul numai 1,9 miliarde, pentru ca probabil stie ca va pierde urmatoarele plati, conditionate de jaloane: va…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ploiesti, ca in realizarea unei noi legi a salarizarii nu este luata in calcul ”sub nicio forma” o reducere a salariilor bugetarilor, el admitand ca in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) Romania si-a…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a afirmat, joi, dupa o vizita de lucru in Prahova, ca Romania nu are un sistem distorsionat de pensii speciale fata de ceea ce se intampla in Uniunea Europeana, el punctand si ca daca se ajunge la o reforma "dura", exista "riscul de depopulare"…

- Creșterea varstei de pensionare starnește controverse in mai multe țari din Uniunea Europeana. Controversele apar in contextul noilor cerințe emise de Comisia Europeana, pentru accesarea fondurilor din PNRR. Potrivit lui Marcel Boloș, „cresterea varstei de pensionare e un jalon care urmeaza dupa jalonul…

- BNS transmite ca in cadrul workshopului tematic organizat la Bucuresti, de Confederatia Europeana a Sindicatelor (ETUC), in parteneriat cu Blocul National Sindical, din programul ,,Viitorul fondurilor europene pentru coeziune si tranzitie echitabila: cu sau fara lucratori?”, a doua cea mai mare confederatie…