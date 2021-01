Stiri pe aceeasi tema

- A incetat din viața istoricul și cercetatorul Constantin Rezachevici. Nascut la Iași, la 26 ianuarie 1943, a urmat cursurile Facultații de Istorie a Universitații din București, absolvite in 1965.

- Un șofer de TIR a murit strivit in cabina, in noaptea de vineri spre sambata. TIR-ul s-a rasturnat pe autostrada A1, in apropiere de Orastie, județul Hunedoara. Pompierii din Deva anunța ca au intervenit la accidentul de pe autostrada A1, langa Orastie, unde un TIR s-a rasturnat. „Echipajele de pompieri…

- Felician Farcasiu s-a nascut la Sebes, in data de 29 noiembrie 1920, fiind una dintre personalitatile cu care ne mandrim. A urmat anii de scoala la Sebes si la Orastie, apoi Institutul Teologic din Sibiu, absolvit in 1943. A atras aprecierile etnologului Hary Brauner si ale compozitorului Laurentiu…

- 11 județe din țara sunt, pana la ora 14.00, sub avertizare Cod galben de ninsori și vant puternic. Potrivit ANM, sunt vizate județele Salaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Sibiu, Valcea, Brașov, Argeș și Dambovița. In aceste zone se vor semnala ninsori moderate cantitativ…

- Un barbat de 67 de ani a murit, dupa ce a asteptat zadarnic in pat la ATI. Medicii de la spitalul din Orastie, unde a fost internat 5 zile, sustin ca au cerut ajutor la spitalele invecinate si au sunat chiar si in marile judete, in Cluj, Timisoara si Sibiu, dar nu au primit raspuns pozitiv. Cadrele…

- Bucureștiul a inregistrat joi 927 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore. Pe locul doi la numarul de infectari de COVID este județul Brașov, cu peste 460 de noi cazuri.Romania a inregistrat joi 10.142 de cazuri noi de COVID-19, la 35.762 de teste efectuate.Bucureștiul ramane zona cea mai…

- Un aparat de testare PCR sta nefolosit de cateva luni in vecinatatea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, in parcarea Facultatii de Medicina, in asteptarea semnarii unui protocol intre conducerea spitalului si cea a Universitatii "Lucian Blaga" (ULB), potrivit Agerpres.Conducerea Spitalului…

- Universitate Ovidius din Constanta regreta disparitia doctorului Eugeniu Ilicea. „Ne exprimam regretul profund la vestea decesului colegului nostru, prof. univ. dr. Eugeniu Ilicea, cadru didactic titular in cadrul Facultatii de Medicina, timp de 15 ani, incepand din 1996, si profesor asociat…