- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa marti, la Kolding, de campioana mondiala en-titre, Olanda, scor 35-24 (16-12), in ultimul meci din Grupa a II-a. Tricolorele au incheiat astfel fara punct grupa principala, au inregistrat o singura victorie in competitie, cu Polonia, in grupa…

- Marti, principalele marcatoare pentru Romania au fost Laslo 7 goluri si Polocoser 6. Din lotul Romaniei a absentat pivotul Lorena Ostase (entorsa genunchi), iar capitanul Cristina Neagu a ramas pe banca, fiind rulat restul lotului. Rezultatele complete ale Romaniei la aceasta editie a CE sunt urmatoarele:…

- S-au disputat toate meciurile din cele patru grupe ale turneului final al Campionatului European de handbal feminin din Danemarca, iar acum știm cele 12 echipe din grupele principale și cele patru echipe care vor parasi competiția. Romania face parte din grupa II principala și va juca primul meci joi,…

- Romania infrunta astazi Norvegia, in grupa D a Campionatului European de handbal feminin. Cristina Neagu (32 de ani) a depașit borna celor 250 de goluri la turneele finale europene. Romania - Norvegia se joaca astazi, de la 21:30, liveTEXT AICI!Programul, rezultatele și clasamentele de la Campionatul…

- Romania a invins Polonia, scor 28-24, și s-a calificat in faza grupelor principale de la Campionatul European de handbal feminin. Romania - Polonia, AICI!Programul, rezultatele și clasamentele de la Campionatul European de handbal feminin pot fi urmarite in timp real AICI;Meciurile de la Campionatul…

- Cristina Neagu (32 de ani) a marcat 4 goluri in prima repriza a partidei Romania - Polonia, decisiva pentru calificarea in grupele principale de la Campionatul European de handbal feminin. Romania - Polonia e liveTEXT AICI!Programul, rezultatele și clasamentele de la Campionatul European de handbal…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Bogdan Burcea, a declarat ca formatia Germaniei a meritat sa castige meciul cu tricolorele de la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2020, joi seara, in Danemarca. ''Sunt recunoscator pentru modul in care fetele au ales sa lupte pana…

- In ziua in care Norvegia a anunțat ca se retrage din organizarea Campionatului European de handbal feminin, astfel ca Romania va reveni in Danemarca – unde a caștigat un bronz bondial, in 2015, și un bronz european, in 2010 -, EHF a publicat partea a doua a unui interviu cu Cristina Neagu, in care capitanul…