Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, in debutul ședinței de Guvern de miercuri, ca in ceea ce privește recolta de vara, Romania a obținut, pentru prima data, peste 10,2 milioane de tone de grau, ca urmare a masurilor de sprijin acordate la timp agricultorilor.„Masurile de sprijin acordate…

- "In ceea ce privește recolta de vara, Romania a obținut pentru prima data peste 10,2 milioane de tone de grau, deși, dupa cum știm, nu a fost un an prielnic agriculturii din punct de vedere meteorologic", a indicat premierul Viorica Dancila in debutul ședinței de

- Premierul Viorica Dancila a declarat, in debutul sedintei de Guvern de miercuri, ca in ceea ce priveste recolta de vara, Romania a obtinut, pentru prima data, peste 10,2 milioane de tone de grau, ca urmare a masurilor de sprijin acordate la timp agricultorilor.

- Platforma de livrari Glovo, lansata și pe piața din Romania in luna mai a acestui an, anunța expansiunea business-ului prin investiția de 115 milioane de euro primita in cadrul seriei C de strangere de fonduri si cauta oameni si pentru echipa din Romania.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, in deschiderea sedintei de Guvern, ca, in continuarea pregatirilor pe care Romania le face pentru a gazdui meciuri din Campionatul European de fotbal 2020, Compania Na...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca vor fi acordate stimulente financiare pentru absolventii care au obtinut media 10 atat la evaluarea nationala, cat si la examenul de bacalaureat. "Pentru ca apreciem si vrem sa incurajam performantele scolare, vom aproba astazi stimulente financiare…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca vor fi acordate stimulente financiare pentru absolventii care au obtinut media 10 atat la evaluarea nationala, cat si la examenul de bacalaureat. "Pentru ca apreciem si vrem sa incurajam performantele scolare, vom aproba astazi stimulente financiare…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și mai mulți membri ai Cabinetului au stabilit astazi, in cadrul ședinței operative convocata la Guvern, masurile necesare pentru sprijinirea oamenilor și comunitaților afectate de inundații. O parte din masurile de intervenție rapida urmeaza sa fie adoptate in prima ședința…