România a intrat în top 10 ţări din UE la acest capitol. Am depăşit Italia Cu o productie de 8,14 miliarde litri (20% din productia totala a UE), Germania a fost principalul producator in 2017, cand una din cinci beri continand alcool produsa in UE a venit din Germania. Urmeaza in ordine, Marea Britanie (5,60 miliarde litri), Polonia (3,96 miliarde litri), Olanda (3,90 miliarde litri), Spania (3,62 miliarde litri), Belgia (2,44 miliarde litri), Franta (2,03 miliarde litri), Cehia (1,84 miliarde litri), Romania (1,76 miliarde litri) si Italia (1,17 miliarde litri). Comparativ cu 2016, Olanda (48%) a inregistrat cea mai mare crestere a productiei de bere care contine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

