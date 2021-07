România a depășit ȚINTA de 5 milioane de persoane vaccinate anti-COVID-19 cu o singură DOZĂ Anunțul a fost facut de Comitetul național pentru coordonarea campaniei de vaccinare anti-COVID-19 pe pagina de Facebook - RO Vaccinare.Vaccinarea ramane cea mai la indemana soluție de protecție impotriva COVID-19.Prin vaccinare impotriva COVID-19:- se reduce riscul de infectare;- se reduce riscul de transmitere a virusului;- se reduce considerabil riscul de spitalizare;- se reduce considerabil riscul de deces, au transmis autoritațile. Cu doar o zi in urma, aproape 16.000 de persoane au ales sa se vaccineze, numarul celor carora li se administrase serul, intr-o singura doza, de la inceputul campaniei… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

