- Nationala feminina de polo a Romaniei a fost invinsa sambata, la Eindhoven, de reprezentativa Serbiei, scor 15-4, in al doilea meci din grupa C a Campionatului European.Scorul pe reprize a fost 4-1, 4-1, 4-2, 3-0. In cealalta partida de sambata, in grupa C, Turcia – Cehia, scor 9-10. In…

- In meciul, pentru primul loc, Romania – Macedonia de Nord 36 – 32 (15 – 12) Echipa Romaniei a caștigat „Trofeul Carpați Niro” la handbal tineret, ale carui partide s-au disputat la Baia Mare in perioada 15 – 17 decembrie. Dupa ce in primele doua zile tinerii handbaliști ai Romaniei s-au impus in fața…

- Romania va intalni Danemarca in ultimul meci al Grupei E de la Campionatul Mondial de handbal feminin, programat astazi, incepand cu ora 21:30. Puteți urmari evenimentul in format liveTEXT pe site-ul WWW.STIRIPESURSE.RO.In faza grupelor principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin, echipa…

- Eliza Buceschi (30 de ani) a marcat opt goluri in succesul contra Serbiei, 37-28, și a fost declarata MVP-ul partidei, la fel cum s-a intamplat și in partida cu Chile. Grație victoriei de astazi, Romania s-a calificat in a treia grupa principala, unde i se vor alatura doua echipe din actuala grupa,…

- Echipa Romaniei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de minifotbal din emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite), de pe primul loc din Grupa D, dupa ce a terminat la egalitate cu formatia Statelor Unite, 0-0, luni seara.Tricolorii au surclasat Sudanul cu 9-1 in primul meci,…

- Echipa Romaniei a surclasat formatia Sudanului cu scorul de 9-1, joi, in meciul sau de debut in Grupa D a Cupei Mondiale de minifotbal, gazduita de emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite).Tricolorii, medaliati cu bronz la editia trecuta, trebuiau sa joace in primul lor meci cu Bahrainul,…

- Senatorul Diana Șoșoaca, președintele partidului S.O.S. Romania, a acordat un interviu cotidianului Vecerni Novosti din Serbia unde vorbește despre integritatea teritoriala a Serbiei, dar și despre Ucraina și Europa. Interviul a fost acordat cu ocazia vizitei pe care senatorul Diana Șoșoaca a facut-o…