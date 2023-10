Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana ii dedica statului roman un capitol numit „Romania – studiu de caz privind deficitul ridicat si persistent de incasare de TVA”, in cadrul raportului anual privind incasarile din TVA ale statelor membre, scrie Ziarul Financiar.

- Romania a avut si in 2021 cel mai mare deficit de incasare a TVA din UEConform celor mai recente cifre privind deficitul de incasare a TVA, statele membre UE au pierdut venituri din TVA in valoare de aproximativ 61 de miliarde de euro in 2021, o scadere de aproximativ 38 miliarde de euro fata de…

- Fermierii romani iau in calcul proteste daca guvernul nu interzice importul anumitor produse agro-alimentare din Ucraina. Agricultorii cer masuri urgente, dupa ce Comisia Europeana a renunțat la interdicțiile care se aplicau in Romania și in alte patru state din estul Europei.

- STUDIU facut public la o luna dupa moartea Alexandrei: UNUL din TREI medici din Romania se confrunta cu fenomenul de BURN-OUT Unul din trei medici din Romania este extrem de epuizat și se confrunta cu fenomenul de burn-out la un nivel ”ridicat si foarte ridicat”. Declarația a venit in aceste zile, la…

- Romania așteapta din partea Ucrainei prezentarea unui plan de acțiune cu privire la masuri eficiente de control al exportului de cereale, „pentru prevenirea denaturarii pieței” din țara noastra, masuri pe care s-a angajat ca le va prezenta pana la finalul zilei de luni, 18 septembrie 2023, potrivit…

- „Trebuie sa depașim toate aceste situații complicate și sa ducem Romania inainte. Iar drumul țarii inseamna azi calea reformelor prevazute in PNRR cu care modernizam administrația și investim miliardele europene in transport, energie, educație, sanatate, agricultura, digitalizare. Dupa amiaza voi pleca…

- Dupa discuțiile purtate luni cu reprezentanții Comisiei Europene, Marcel Boloș avertizeaza ca Romania poate intra in incapacitate de plata, daca Bruxelles-ul insista ca Guvernul sa aplice simultan legea salarizarii unitare și masurile fiscal-bugetare. „O spun cu toata responsabilitatea”, a declarat…