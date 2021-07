România a ajuns la un grad de imunizare colectivă de peste 60% la nivel urban Un studiu MedLife a relevat un grad de imunizare colectiva la nivel urban, in Romania, de peste 60%, pondere care poate explica scaderea dramatica de cazuri noi din ultimile luni. Analiza in comparație a celor doua zone vizate indica faptul ca imunizarea colectiva, dobandita fie in urma expunerii la infecția COVID-19, fie in urma vaccinarii este 64% in mediul urban mare din Romania, respectiv de 59% in mediul urban mic. Deși cifrele par apropiate, exista o diferența mare in ceea ce privește rata de vaccinare și numarul real al infectarilor intre cele doua zone. Specialiștii MedLife au anunțat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Rata imunizarii colective, dobandita post-infecție sau post-vaccinare, este de 64% in orașele mari ale Romaniei și de 59% in orașele mici, ponderea cea mai mare fiind data de cei care s-au vaccinat, in orașele mari, respectiv de cei care au trecut prin boala, in orașele mici, potrivit unui studiu efectuat…

- Numarul persoanelor care au trecut prin boala este de cateva ori mai mare decat cel din statisticile oficiale, situație care explica și scaderea substanțiala a cazurilor din ultima luna, spun autorii studiului.

- ”Probabil ca vorbim de circa sase milioane de persoane care au istoric de trecere prin boala. (...) Deci, avem la acest moment, ne-am uitat pe date, un procent de circa 30% din cei cunoscuti cu infectie SARS-CoV-2 in antecedente care s-au vaccinat. Deci, practic, daca ne uitam doar la datele pe care…

