- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol, a anunțat, vineri seara, care sunt condițiile de intrare in Romania pentru cetațenii care vin din statele Uniunii Europene. Este vorba de test PCR valabil 72 de ore, dovada trecerii prin boala COVID in ultimele 6 luni sau a vaccinarii cu schema…

- Romania a adaptat la normele europene valabilitatea certificatului verde COVID pentru persoanele vaccinate cu schema completa. Astfel, documentul va putea fi folosit timp de 9 luni, dupa care va fi necesara doza booster. El va trebui prezentat la intrarea in orice stat membru al Uniunii Europene, precizeaza…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Adriana Pistol a facut, vineri seara, noi precizari despre certificatul digital Covid-19 si formularul de localizare a pasagerului. Deciziile autoritatilor romane tin cont de deciziile europene. Adriana Pistol a explicat ca OUG referitoare la certificatul…

- Guvernul a adoptat, joi, masura luata la nivelul Uniunii Europene potrivit careia certificatul de vaccinare COVID-19 este valabil la intrarea in țara doar cu doza booster, daca au trecut mai mult de noua luni de la schema de vaccinare cu doua doze. Certificatul este valabil și cu un test PCR negativ…

- Certificatele verde Covid vor avea incepand de maine, 1 februarie, o valabilitate de doar noua luni pentru persoanele care au primit doar doua doze de vaccin. Astfel, daca a fost depașita aceasta perioada, va fi necesara efectuarea dozei „booster” pentru obținerea unui nou certificat. „De maine intra…

- Ministrul Sanatații a explicat ca valabilitatea certificatelor de vaccinare va fi condiționata de acest interval de maxim 9 luni de la incheierea vaccinarii. Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, sustine ca persoanele pentru care au trecut mai mult de 9 luni de la efectuarea dozei doi ar trebui sa-și…

- Romania reduce la patru luni termenul pentru doza booster a vaccinurilor. Țara noastra va incepe de luni sa administreze doza booster de vaccin anti-COVID-19 la patru luni dupa incheierea schemei de vaccinare. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare, afirma ca toate persoanele care…

- Comisia Europeana a adoptat marti reguli care vor face ca certificatul UE COVID-19 sa fie valabil pentru noua luni dupa vaccinare cu schema completa. Un program de vaccinare pentru COVID-19 este compus in prezent in UE din doua doze Pfizer-BioNTech, AstraZeneca si Moderna sau o singura doza a vaccinului…