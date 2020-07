România: 592 de cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 31.381 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.812 au fost externate, dintre care 21.129 de pacienți vindecați și 1.683 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa depistare. Pana astazi, 1.847 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 09.07.2020 (10:00) – 10.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 13 decese (8 barbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

