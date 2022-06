In țara noastra, 4 din 10 copii sunt afectați de izolare sociala și educaționala și sufera de lipsa condițiilor unui trai decent, fiind cei mai expuși saraciei și excluziunii sociale din intreaga Uniune Europeana, avertizeaza Organizația Salvați Copiii. Potrivit Eurostat 2020, 41,5% dintre copiii din Romania, respectiv 1,5 milioane de copii – mai mult decat procentul adulților (34,5%) – sunt din familii care nu au venituri care sa le asigure un trai decent. Consecințele sunt grave, pe termen lung: probleme majore de sanatate, izolare sociala și educaționala etc. Saracia ii afecteaza in special…