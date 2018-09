Romania, 2018: Primaria si Biserica dintr-un sat iesean au sfintit o conducta de gaz:  „Binecuvinteaza Doamne pe membrii Consiliului Local”

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Primariei Tomesti, judetul Iasi, au cerut preotilor sfintirea unei aductiuni de gaz ce deserveste unei parti a satului Vladiceni. Ceremonia religioasa a fost realizata in cursul zilei de sambata, 8 septembrie, cu ocazia hramului comunei.

- Miercuri, 29 august, incepand cu ora 10.30, TVR International, TVR Moldova, TVR3 si TVR Iasi vor transmite in direct Ceremonia de deschidere a Congresului din Aula Magna a Universitatii „Al.I.Cuza" Iasi, la care vor lua parte sute de specialisti in domeniu din Romania, dar si din strainatate. De la…

- In ultima saptamana, au fost raportate inca 105 cazuri nou confirmate de rujeola in 12 judete si in Capitala, informeaza Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana vineri este de 14.701, din care 59 de decese. In perioada 9-13…

- Orasul Ovidiu a marcat un moment cultural important: la initiativa primarului George Scupra, au fost lansate cartea si filmul documentar "Ovidiu 100ldquo;. Ambele creatii sunt realizate de Primaria si Consiliul Local Ovidiu, sub logo ul "Romania 100ldquo; centenarul Marii Uniri , dar si sub semnul bimilenarei…

- Agenția de Dezvoltare Nord-Est a deblocat fondurile pentru proiectele de mobilitate urbana care, in cazul Iașului, vor ajunge la peste 58 de milioane de Euro. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a anunțat ca dorește modernizarea infrastructurii pentru tramvaie pe 3 trasee din municipiu. Acestea sunt: legatura…

- Uniunea Democratica a Slovacilor și Cehilor din Romania, Consiliul Local și Primaria comunei Ip, impreuna cu Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj organizeaza duminica, 24 iunie, o manifestare dedicata implinirii a 100 de ani de la infiintarea localitatii Zauan Bai. Evenimentul va debuta la…