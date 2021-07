Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Investigatii Criminale din Iasi au deschis un dosar penal dupa ce medici de la Directia de Sanatate Publica au sesizat ca mai multi cetateni romani care s-au intors din Marea Britanie au prezentat documente conform carora au avut si s-au vindecat de COVID-19, toti in perioada 15-30…

- Marea Britanie a inregistrat ieri 46.558 de cazuri noi de Covid-19. In perioada 14-20 iulie a avut loc o crestere de 40,7% a numarului de infectii, comparativ cu cele sapte zile precedente, potrivit datelor guvernamentale, transmite Reuters. 96 de persoane au decedat, intr-un interval de 28 de zile…

- Sajid Javid, actualul ministrul britanic al sanatatii, a anuntat sambata pe Twitter ca a fost confirmat cu SARS-CoV-2, insa simptomele pe care le prezinta sunt usoare, potrivit News . „In aceasta dimineata am primit un rezultat pozitiv la testul COVID-19. Astept rezultatul PCR, dar, din fericire, am…

- Șeful CNCAV a aratat ca in tari cu rata mare de vaccinare, cum sunt Israel și Marea Britanie, desi a crescut numarul de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2, nu a crescut și numarul deceselor si nici al persoanelor internate. ”Decesele care s-au inregistrat, 99%, sunt la persoane nevaccinate. Aici…

- Premierul britanic și-a expus planurile de a ridica restricțiile sociale și economice cauzate de COVID-19, in Anglia. Boris Johnson a lasat de ințeles ca peste doua saptamani se va renunța la majoritatea restricțiilor, dar decizia finala va fi luata saptamana viitoare, a informat agenția Reuters . Boris…

- Infectia cu tulpina Delta in cazurile identificate in Romania se manifesta la fel ca in cazul tulpinii britanice care a generat valul 3 al pandemiei, doar ca varianta indiana este mai contagioasa, arata dr. Adrian Marinescu. De aceea, medicul e de parere ca, din toamna, vom afla daca este nevoie de…

- Politistii de frontiera au capturat cincisprezece cetateni straini care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, cu ajutorul unei ambarcatiuni. Vineri, in jurul orei 13.30, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin au descoperit un grup de migranți.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca a detectat tulpina COVID care sta la originea exploziei numarului de cazuri de COVID-19 din India in zeci de alte tari din intreaga lume, informeaza Agerpres , care preia AFP. Varianta B.1.617, care a aparut pentru prima data in India in octombrie, a fost…