- Zeci de masini sunt blocate la intrarea in tara dupa ce un grup de 25 de romani a refuzat sa ramana la un centru de carantina din judetul Arad. Reprezentantii vamali declara ca foarte multi romani care se intorc din Italia. Directia de Sanatate Publica a solicitat interventia fortelor de ordine.

- Bilantul cazurilor de coronavirus din Romania a ajuns in aceasta seara la 28. Trei noi cazuri de infectare cu Covid-19 au fost confirmate marți seara. Este vorba despre trei pacienți din Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri…

- CHIȘINAU, 3 martie - Sputnik. Al patrulea caz de coronavirus a fost confirmat de autoritațile din Romania. Pacientul se afla in drum spre spitalul Matei Balș din București. © Sputnik / Rodion Proca Suferim de infecții mai periculoase decat coronavirusul: De ce suntem panicați? Potrivit informațiilor…

- In urma sedintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, desfasurata azi, 2 martie, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, s a luat decizia ca regiunea Emilia Romagna, din Italia, Coreea de Sud si Iran sa fie introduse in lista zonelor pentru care se instituie masura auto izolarii…

- Romanii care vin din regiunile italiene afectate de coronavirus trebuie sa completeze scurte chestionare. Calatorii trebuie sa isi lase numerele de telefon si adresa de e-mail la care pot sa fie gasiti. Pasagerii sunt obligati sa raspunda la patru intrebari, scrie Mediafax.Romanii care se…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban: „Cei 50 de elevi și profesori din Alba, care se intorc din Italia nu vor sta in carantina” Ludovic Orban: „Cei 50 de elevi și profesori din Alba, care se intorc din Italia nu vor sta in carantina” Premierul Romaniei, Ludovic Orban a anunțat in aceasta seara, ca, cei 50 de…

- Tot mai mulți migranți incearca ruta inversa pentru a ajunge in țarile din vestul Europei. Polițiștii de frontiera din Jimbolia au depistat, azi-dimineața, cinci transfugi care intenționau sa treaca granița ilegal, in Serbia, pentru ca mai apoi sa ajunga in Italia. Migranții au fost depistați de polițiștii…

- Mai mulți migranți au fost prinși pe șoselele din Timiș, in apropiere de granița cu Serbia. Erau imparțiți in doua autoturisme și incercau sa ajunga in Italia, insa au fost opriți din drum cu mult timp inainte de a ajunge la destinație, in Carpiniș. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…