Sute de romani petrec ore in șir, de mai multe zile, la punctele de trecere a frontierei dintre Bulgaria și Grecia, in drum spre vacanțele din Elada. Rețelele de socializare sunt pline de relatari ale acestoraCoada de mașini de la vama Kulata pe sensul dinspre Bulgaria spre Grecia a ajuns sa masoare, sambata dimineața, pana la 7-8 kilometri, potrivit postarilor de pe Facebook ale unor romani care sunt plecați in vacanța, spre Grecia.„Ora 09.01, Vama Kulata, coada se intinde pe cel puțin 7-8 km. Este incredibil ce se intampla, au venit 2 domni polițiști și nu au dat nicio explicație”, scrie un…