Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana atrage atenția asupra metodei Romance Fraud, noua metoda de frauda care devine din ce in ce mai raspandita in Romania. Acest tip de frauda este tactica manipulatoare, in care autorii caștiga increderea victimelor prin intermediul relațiilor romantice online, pentru a obține beneficii…

- Politia Romana atrage atentia asupra unui nou tip de frauda, care devine tot mai raspandit, denumit Romance Fraud. Aceasta este o tactica manipulatoare, in care autorii, care pretind ca sunt medici in zone de razboi, castiga increderea victimelor prin intermediul relatiilor romantice online, pentru…

- Poliția Romana atrage atenția asupra unui nou tip de frauda, care devine tot mai raspandit, denumit Romance Fraud. Aceasta este o tactica manipulatoare, in care autorii caștiga increderea victimelor prin intermediul relațiilor romantice online, pentru a obține beneficii financiare sau informații confidențiale…

- Politia Romana atrage atentia asupra unui nou tip de frauda, care devine tot mai raspandit, denumit Romance Fraud. Aceasta este o tactica manipulatoare, in care autorii, care pretind ca sunt medici in zone de razboi, castiga increderea victimelor prin intermediul relatiilor romantice online, pentru…

- Politia Romana atrage atentia asupra unui nou tip de frauda, care devine tot mai raspandit, denumit Romance Fraud. Autorii, care pretind ca sunt medici in zone de razboi, castiga increderea victimelor prin intermediul relatiilor romantice online, pentru a obtine beneficii financiare sau informatii confidentiale…

- "Infracțiunile informatice au cunoscut o creștere in ultimul deceniu, iar tehnologiile avansate au oferit infractorilor noi modalitați de a-și atinge scopurile", arata Poliția Romana , intr-un comunicat.Potrivit sursei citate, Romance Fraud iși are radacinile in construirea unei relații romantice false…

- Poliția Romana semnaleaza apariția unei noi forme de frauda in creștere, cunoscuta sub denumirea de „Romance Fraud”. Acest tip de escrocherie implica o tactica manipulatoare, in care indivizii, prezentandu-se ca medici aflați in zone de conflict, caștiga increderea victimelor prin intermediul relațiilor…

- Politia Romana atrage atentia asupra unui nou tip de frauda, care devine tot mai raspandit, denumit Romance Fraud.Politia Romana atrage atentia asupra unui nou tip de frauda, care devine tot mai raspandit, denumit Romance Fraud. Aceasta este o tactica manipulatoare, in care autorii castiga increderea…