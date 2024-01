Stiri pe aceeasi tema

- Ineditul proiect al unui centru de film realizat la Timișoara pare tot mai aproape de a deveni realitate. Ideea West Romania Film Center, un proiect realizat de Asociația Documentor, e gandit sa devinp realitate pe modelul Viken Filmsenter din Norvegia, ca parte a TM 2023. Centrul regional de film…

- Victor Dorobanțu a devenit unul dintre cei mai cunoscți actori, atat in Romania, cat mai ales la nivel internațional. Mana lui a facut furori in celebrul serial ”Wednesday”, iar acum se bucura de un succes la care puțini viseaza. Actorul a facut declarații despre cum s-a schimbat viața lui de cand a…

- O romanca este cautata de autoritațile americane, dupa ce a jefuit-o pe Lily Collins, actrița principala din serialul ,,Emily in Paris”. Furtul a avut loc intr-un spa din Hollywood. Romanca ar fi spart dulapul in care vedeta iși ținea obiectele persoanele.Actriței i s-au furat verigheta și inelul…

- Un film al Armatei de Aparare a Israelului (IDF) despre atrocitațile Hamas impotriva locuitorilor din cartierele israeliene din apropierea Fișiei Gaza va fi prezentat producatorilor de la Hollywood in Statele Unite, relateaza ziarul Jerusalem Post. "Filmul, pregatit de Departamentul secretarului de…

- O romanca care a caștigat titlul de Miss Sanremo Lady in anul 2022 a fost fara suflare, in urma cu puțin timp, in Italia. Romanca este din Suceava și a fost gasita moarta chiar de catre de copii ei, care nu au reușit sa dea de mama lor și au venit la locuința acesteia.

- Vamesii de pe Aeroportul Otopeni au intampinat o situatie ca-n filme. O femeie a transportat droguri asa cum vedem in productiile de la Hollywood cu mafioti. In geanta de mana a femeii, polițiștii de frontiera au descoperit 159 de grame de cocaina, in 12 cașete. Romanca ar fi inghițit pachețelele cu…

- Printre victimele tragediei petrecute acum cateva zile in masivul Himalaya, unde o avalanșa uriașa a lovit un grup de alpiniști la 7.800 de metri altitudine, s-a numarat și o romanca, rezidenta in SUA: Anna Gutu