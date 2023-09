Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-ucraineana Gabriela Ruse/Marta Kostiuk a fost invinsa de cuplul american Coco Gauff/Jessica Pegula, cu 6-3, 6-1, luni, la New York, in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului US Open. Favoritele numarul 3 au obtinut o victoria dupa o ora si 16 minute. Cele…

- Sorana Cirstea a facut un nou meci mare la US Open și a obținut calificarea in sferturi, dupa ce a trecut cu un dublu 6-3 de Belinda Bencic. Sportiva a avut și un mesaj pentru fanii romani prezenți pe arena din New York. „Am un zambet larg pe fața pentru ca am muncit atat de mult in ultima vreme. Prea…

- UPDATE: „Rezultatul obținut, astazi, pentru Romania, imi consolideaza intenția de a-l propune Cetațean de onoare al Județului Bacau!”, a anunțat Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, dupa victoria obținuta de Constantin Popovici la Fukuoka, Japonia. Știrea inițiala: Constantin Popovici…

- Elias Charalambous (42 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a vorbit in cadrul conferinței de presa de dupa victoria echipei sale din derby-ul cu Dinamo despre prezența prim-ministrului Marcel Ciolacu in tribunele stadionului „Arcul de Triumf”. Marcel Ciolacu s-a ținut de cuvant, a venit la Derby de…

- „Arcul de Triumf” nu s-a umplut pentru derby-ul FCSB - Dinamo, incheiat cu victoria roș-albaștrilor, scor 2-1. Cateva sute de locuri au ramas goale pe „Arc” sambata seara, in ciuda faptului ca meciul a fost unul de mare interes și a beneficiat de o promovare la superlativ in ultimele zile. Situația…

- Fostul selecționer Anghel Iordanescu, 73 de ani, a urmarit de pe „Arcul de Triumf” victoria la limita reușita de FCSB in fața lui Dinamo, scor 2-1, iar la final a avut o concluzie tranșanta: „FCSB nu are cum sa piarda campionatul cu un asemenea lot”. Tot mai mulți oameni de fotbal o considera pe FCSB…

- Romania si-a asigurat primele medalii in probele individuale la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori U15 si U19 de la Gliwice (Polonia), dupa ce a calificat cinci jucatori in semifinalele probei de dublu mixt la Under-19.Perechea Eduard Ionescu/Ioana Singeorzan va infrunta cuplul…

- Sportiva romana Amelie-Enya Foerster, in varsta de 16 ani, s-a clasat, joi, pe locul 48 in proba feminina de sarituri in apa de la trambulina de 3 metri desfașurata in cadrul Campionatelor Mondiale de Natație de la Fukuoka (Japonia). Romanca, notata cu 188,95, a ratat calificarea in semifinalele probei,…