Stiri pe aceeasi tema

- Este situație disperata in spitalele din Romania, și asta deoarece vaccinuri esentiale precum cel impotriva tuberculozei, boala la care romanii sunt fruntasi in UE, lipseste cu desavarsire in Botosani. Si stocurile de vaccin impotriva hepatitei B sunt pe zero, relateaza Monitorul de Botoșani.Potrivit…

- Vaccinarea impotriva infectiei cu HPV, care cauzeaza 99.8% dintre cancerele de col uterin, dar si cancer anal, penian sau orofaringian, incepe sa capteze interesul mai multor parinti romani in ultimul timp, la ani distanta de o initiativa esuata din cauza dezinformarilor si a reticentei generalizate.…

- ​Perechea formata din Adina Diaconu si Maria Xiao (Spania) s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu feminin din cadrul Campionatelor Europene de tenis de masa de la Munchen. Romanca si colega ei au trecut in sferturi de perechea germana Sabine Winter/Nina Mittelham (Germania), scor…

- Simona Halep a redevenit ceea ce era odata, nu demult, și anume campioana! Sportiva din Romania a triumfat, duminica seara, la Toronto, dupa o victorie muncita cu Haddad Maia in marea finala, scor 6-3, 2-6, 6-3. Acest succes vine intr-un moment excelent pentru Simona, chiar inaintea startului ultimului…

- Mariana Buica era cunoscuta drept cea mai grasa romanca din Romania in anul 2013. Pe atunci ea a apelat la o emisiune TV pentru a cere ajutor. La doar 25 de ani, femeia cantarea mai mult de 200 de kilograme. Acum ea a reușit sa slabeasca peste 100 de kilograme, iar transformarea este uluitoare. Cum…

- Indemnul ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, ca romanii pana in 40 de ani sa ridice „cat mai repede” pastilele cu iod de la medicii de familie este catalogat drept generator de panica de catre reprezentanții USR. Mai mult, aceasta acțiune ar ingreuna sau chiar bloca activitatea medicilor de familie…

- Și-au facut bagajele și au plecat in vacanța, dorind sa aiba parte de distracție, de relaxare, de un timp bun petrecut in familie, insa lucrurile nu au stat deloc așa. Este povestea unei familii de romani, cu trei copii mici, care a dorit sa dea uitarii litoralul romanesc și sa se relaxezed in Thassos.…

- Durere uriașa astazi pentru familia Roxanei Donisan, femeia de 44 de ani ucisa saptamana trecuta in Egipt de catre un rechin. Trupul fara viața al acesteia a fost adus in Romania in cursul zilei de vineri, iar astazi a fost inmormantata sub privirile rudelor și ale prietenilor.