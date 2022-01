Româncă înrolată în armata Italiei Intr-un comunicat de presa al primarului Guido di Bartolomeo, din localitatea italiana Bolognano, provincia Pescara din Abruzzo, se arata comunitații de acolo ca o romanca, Rebeca Ștefania Cirniceanu, in varsta de 21 de ani, tocmai s-a inrolat in armata italiana. Tanara locuiește, impreuna cu familia, de 17 ani in mica localitate, avand și cetațenie italiana, pe langa cea romana. Decizia ei de a fi militar i-a uimit și bucurat, in egala masura, pe locuitorii din Bolognano, care i-au transmis pe toate caile felicitari și faptul ca sunt mandri de ea. Rebeca Ștefania Cirniceanu a depus juramantul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

