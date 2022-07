Stiri pe aceeasi tema

- Doua surse au declarat pentru Reuters ca trupul unei turiste romance in varsta de aproximativ 40 de ani a fost descoperit la cateva ore dupa un atac al unui rechin care a provocat moartea unei austriece in varsta de 68 de ani. Romanca este a doua persoana ucisa in urma unui atac al unui rechin in Marea…

- Guvernatorul Marii Rosii din Egipt a emis, vineri, un ordin privind inchiderea mai multor plaje de la Marea Rosie dupa ce o femeie austriaca, in varsta de 68 de ani, a fost ucisa in urma unui atac comis de un rechin. Tragedia s-a produs in dimineata acelei zile in apele Golfului Sahl Hasheesh, potrivit…