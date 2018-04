Mariana Veronica Sologiuc, 35 de ani, a fost impușcata in cap in 20 mai 2015 in orasul Caserta, centru Italiei, scrie gazetaromaneasca.ro. In prima instanța, frații Cioffo au primit 30 de ani fiecare, pentru omor calificat, deținerea ilegala a unei arme de foc și distrugere. Acum, in procesul de apel, pedepsele lor au fost reduse la 14 ani fiecare.

