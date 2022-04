O romanca, care era data in urmarire internaționala, a fost gasita moarta, in Germania. Femeia, in varsta de 51 de ani, era, de fapt, o infractoare periculoasa, cautata cu mandat de arestare in intreaga lume. Craniul ei a fost descoperit de un localnic, care i-a alertat pe polițiști. Pentru ce fapte trebuia sa fie condamnata la opt ani de inchisoare.