- O romanca data disparuta sambata seara in Italia a fost gasita moarta, scrie observator.tv. Trupul ei neinsufletit a fost vazut intr un rau din Rovigo, in nord estul tarii.Anchetatorii italieni spun ca, cel mai probabil, romanca de 48 de ani s a sinucis.Femeia a disparut de acasa din Rovigo, iar, dimineata,…

- Doi barbați certați cu legea, in Romania, și dați in urmarire generala, au fost prinși ieri, de polițiștii de frontiera, cand incercau sa paraseasca țara. Ambii au fost depistați la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac – Nagylak, in vestul țarii. Un tanar in varsta de 23 de ani din Petroșani incerca…

- O femeie, data in urmarire internationala, intrucat se sustragea executarii unei pedepse privative de libertate de 20 de ani, pentru comiterea unei infractiuni de omor calificat, a fost prinsa in Italia, in urma cooperarii dintre Politia Romana si autoritatile judiciare italiene. Femeia se afla in urmarire…

- Olteanu Valentina Denisa, romanca in varsta de 21 de ani data disparuta in luna august, a fost gasita. Dupa trei luni de la apelul disperat al mamei sale, tanara a anunțat ca este in viața.

- Ziarul Unirea Minora de 15 ani din Deva, data in urmarire naționala, gasita intr-o comuna din județul Dambovița. Doi barbați sunt audiați In cursul zilei de ieri, minora in varsta de 15 ani, din Deva, care a plecat voluntar de la domiciliul pentru a se deplasa la o prietena din municipiul Ploiesti,…

- Romanca disparuta in urma cu mai bine de trei luni in Spania a fost ucisa! Fragmente osoase care apartin femeii au fost gasite in apropiere de casa in care aceasta locuia impreuna cu iubitul ei spaniol si fiica lor de zece luni. Barbatul, suspectat ca s-ar afla in spatele crimei, a fost arestat. El…

- Interlopul Marius Craciun, zis Striparu, fost locotenent al unui alt cunoscut interlop, Clamparu, a disparut dupa ce judecatorii au decis arestarea sa preventiva. El se afla sub control judiciar, fiind...