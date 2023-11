Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile americane o cauta Andreea Catalina Rosca, o femeie din Romania, care este acuzata ca s furat bijuterii si carduri de credit din dulapurile unui hotel spa si studio de yoga din West Hollywood, inclusiv verigheta actritei Lily Collins, actrița principala din serialul Netflix „Emily in Paris”,…

- O romanca care venea din Londra a fost prinsa cu droguri la ea, in Aeroportul Otopeni din Capitala. In geanta de mana a femeii, polițiștii de frontiera au descoperit 159 de grame de cocaina, in 12 cașete. Potrivit DIICOT, femeia a procurat, transportat și deținut vederea comercializarii, 12 cașete conținand…

- O romanca din Spania s-a razbunat pe patronul care a concediat-o, furand in fiecare zi, timp de 2 luni, inghețata și bani de la gelateria unde lucrase. O romanca a fost arestata in Spania dupa ce a jefuit o gelaterie cunoscuta din La Lonja, in fiecare zi, timp de doua luni. Totul ar fi pornit dupa…

- Rusia și China folosesc inteligența artificiala in razboiul informațional purtat prin social media, pentru a-și promova modelul autoritar și pentru a produce fracturi in societațile democratice, a afirmat istoricul francez David Colon, profesor la Universitatea Sciences Po din Paris. ”Propagandiștii,…

- Trei tineri, intre care doi minori, prinși dupa ce au furat mai mulți baloți de paie de pe un camp, au devenit recalcitranti cu persoana vatamata, care se afla alaturi de politistii veniti ca ancheteze furtul, vrand sa il loveasca pe pagubit cu o bata din lemn. Mai mult, unul dintre tineri a sunat ca…

- Autoritatile din Tulcea au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, pentru extragerea a sase marinari din buncarul unei nave. Acestia erau inconstienti, fiind, cel mai probabil, intoxicati cu gazele produse de o motopompa. ”In jurul orei 23:00, pompierii tulceni au fost solicitati prin apel la…