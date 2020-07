Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Romana Puiuleț a devenit noul președinte al publicației de investigații Rise Project. De asemenea, pe langa un nou președinte, publicația are și un nou director executiv. Romana Puiuleț s-a nascut și a crescut la Zlatna, intr-o familie de profesori și a urmat cursurile Facultații de Jurnalistica…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana, astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 24.826 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 17.391 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.555 persoane diagnosticate…

- In cadrul Regiunii Centru, in clasamentul judetelor referitor la volumul exportului, judetul Brasov a ocupat locul I, cu o pondere de 33,5%. Locul II ii revine judetului Sibiu cu o pondere de 29,6% si este urmat de judetele: Alba(21,7%), Mures(10,0%), Covasna(2,8%), Harghita (2,4%). Din punct de vedere…

- Pana astazi, 10 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.945 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.103 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1.360 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19,…

- Andreea Berecleanu a declarat ca a facut politica iniante sa intre in televiziune! Intrebata fiind daca s-a retras de la ”Observator” pentru a urma aceasta cale, așa cum au facut multe alte vedete de televiziune (Gabriela Firea, Robert Turcescu, Carmen Avram, Rareș Bogdan, etc), fosta vedeta a Antena…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ valabil, pe parcursul zilei de joi, in 15 judete din nordul si nord-vestul țarii, conform Agerpres.Potrivit meteorologilor, in Maramures, Crisana si local in Transilvania…

- Autoritatile ucrainene au confiscat printr-o decizie a justitiei colectia privata de arta a fostului presedinte Petro Porosenko, expusa intr-un muzeu din Kiev, relateaza vineri agentia EFE.''Un reprezentant al Biroului de Stat pentru Investigatii s-a legitimat directorului galeriei, a spus…