- Unul din putinele site-uri de stiri independente din Belarus, TUT.BY, a anuntat luni ca redactorul sau sef Marina Zolotova a fost acuzata intr-un caz de evaziune fiscala, despre care sustine ca a fost fabricat ca parte a unei represiuni a regimului impotriva mass-media, informeaza Reuters. Zolotova…

- Companiile aeriene bieloruse nu mai pot intra in spațiul aerian polonez incepand de joi, 27 mai, iar in cel ceh incepand de vineri, 28 mai.Decizia celor doua țari vine la trei zile dupa ce regimul Lukașenko a forțat un Boeing 737-800NG Ryanair care zbura pe ruta Atena – Vilnius sa aterizeze la Minsk…

- Ministerul transpoturilor din Belarus a dat publicitații un așa-zis transcript al convorbirii de duminica dintre controlorii de trafic aerian și pilotul avionului Ryanair care a fost forțat sa aterizeze pe aeroportul din Minsk sub pretextul unei false amenințari cu bomba, informeaza Reuters. Incidentul…

- Autoritațile de la Minsk au insistat luni cu declarații in care au incercat sa acrediteze ideea ca interceptarea avionului comercial aflat pe ruta Atena -Vilnius, in urma unei așa-zise alarme cu bomba, a fost un act legal, refuzand sa admita ca adevaratul scop a fost arestarea unui opozant al regimului…

- Autoritațile din Polonia au deschis o ancheta in cazul avionului Ryanair forțat sa aterizeze in Belarus din ordinul regimului Lukașenko, pentru arestarea jurnalistului opozant Roman Protasevici, aflat printre pasageri, informeaza Hotnews. Incidentul intra in jurisdicția Varșoviei deoarece aeronava este…

- Procuroul general al Poloniei a dispus declanșarea unei anchete în cazul avionului Ryanair care a fost forțat sa aterizeze la Minsk din ordinul lui Lukașenko, dupa care autoritațile din Belarus l-au arestat pe jurnalistul opozant Roman Protasovici aflat printre pasageri.Avionul era înregistrat…

- Șase pasageri ai cursei Atena - Vilnius, deturnata la ordinul regimului Lukașenko din Belarus, au ramas duminica la Minsk. Este vorba despre un jurnalist de opoziție, Roman Protasevici, care a fost arestat, de prietena acestuia și de patru membri ai forțelor de securitate care ar fi creat diversiunea…

- Zborul Ryanair 4978 îsi începuse deja coborârea spre capitala lituaniana când pilotul a anuntat, fara alte explicatii, ca avionul se va îndrepta brusc spre Minsk, capitala statului vecin, Belarus, transmite Reuters. Un pasager aflat la bordul Boeingului 737 s-a ridicat…