Roman Polanski boicotat la festivitatea premiilor Cesar Mai multe actrițe au ieșit din ceremonia premiilor César de la Paris, dupa ce Roman Polanski, care a fost condamnat pentru violul unei tinere de 13 ani, în 1977, a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor, scrie BBC.



Premiile, echivalentul francez al premiilor Oscar, au stârnit controverse dupa ce filmul lui Polanksi, An Officer and a Spy a primit 12 nominalizari.



Regizorul polono-francez a fugit din SUA dupa condamnarea sa de viol din anii '70. De atunci s-a confruntat cu alte acuzații de agresiune sexuala.



Filmul An Officer and a Spy ,sau… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți membri ai Parlamentului francez au adresat intrebari și ingrijorari guvernului din Paris legate de o problema cu motoare prezente pe Renault, Dacia, Nissan și Mercedes. Ministrul francez al economiei și finanțelor a trimis cazul la autoritatea pentru concurența, insa o asociație de consumatori…

- Seful diplomatiei franceze a declarat, Jean-Yves Le Drian, a declarat ca, negocierile intre Uniunea Europeana și Marea Britanie vor fi foarte dure și ca parțile „se vor casapi”.Seful diplomatiei franceze a declarat - duminica - ca se asteapta la negocieri tensionate intre Uniunea Europeana si Londra…

- Un pacient suspect ca ar fi fost infectat cu coronavirus a fost internat, sambata seara, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Satu Mare. Potrivit primelor informații neoficiale, a fost vorba despre un pacient sosit recent din Italia, care a declarat ca avut contact cu chinezi. Potrivit…

- Numarul total al deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.669, a relatat presa internaționala, duminica dimineața. Pe de alta parte, oficialii chinezi susțin, pentru a treia zi consecutiv, ca numarul celor imbolnaviți cu periculosul virus este in scadere.Aproximativ 69.000 de cazuri de imbolnavire…

- Academia de Film Cesar, instituția care atribuie premiile omonime, considerate echivalentul francez al premiilor Oscar, a anunțat “demisia sa colectiva”, informeaza AFP, citata de Agerpres.Demisia in bloc a board-ului academiei vine cu numai cu numai 15 zile inainte de cea de-a 45-a ediție a Galei Cesar,…

- Cea de-a 92-a gala a premiilor Oscar va avea loc in aceasta noapte la Los Angeles. Cine iși disputa cele mai importante distincții din industria cinematografiei acordate de Academia Americana de Film? Ca de obicei, intervine “elementul-surpriza”...Spectacolul va incepe dupa miezul nopții, ora Romaniei,…

- Noua ministra austriaca a Afacerilor Europene, Karoline Edtstadler, a pledat joi la Paris pentru un nou tratat instituțional european, care sa instaureze mai multa subsidiaritate, o propunere primita cu circumspecție de Franța, scrie AFP."Dorim un nou tratat pentru Europa. Acesta trebuie…

- Franta a amintit duminica Irakului importanta combaterii gruparii Stat Islamic, in contextul in care aceasta tara din Orientul Mijlociu se afla sub socul asasinarii influentului general iranian Qassem Soleimani, a anuntat, intr-un comunicat, ministerul de externe de la Paris, informeaza AFP.…