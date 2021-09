Român amendat în Italia pentru că a furat pietricele de pe plajă din Sardinia Un roman a fost amendat de polițiștii vamali italieni, dupa ce a fost prins, pe 3 septembrie, pe Aeroportul din Olbia cu pietre de pe o plaja din Sardinia, a scris ȘtiriDiaspora . Potrivit unei legi din 2017, care protejeaza mediul, este interzis sa iei astfel de „suveniruri”. Potrivit unui comunicat al Poliției, citat de SardiniaPost , un cetațean roman cu domiciliul in Ferrara a fost prins in posesia unor pietricele luate de pe plaja din Capo Pecora, in Buggerru. Barbatul a fost amendat, iar pietricelele au fost confiscate. Pietricele subtilizate de cetațeanul de origine romana. Turistul care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actiuni desfasurate de politistii din judetul Constanta.La data de 11 august a.c., in intervalul orar 10.00 14.00, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor, impreuna cu politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia si jandarmi constanteni, au desfasurat actiuni pentru asigurarea respectarii…

- Un șofer certat cu bunul simț a fost amendat la Saturn, dupa ce parcat chiar pe plaja.”In cursul zilei de joi, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Mangalia s-au sesizat cu privire la faptul ca, un autoturism, aparținand unui barbat, de 43 de ani, din București, se afla pe o plaja din stațiunea…

- Un barbat, de 43 de ani, a fost amendat cu 10.000 de lei pentru ca a intrat cu masina pe plaja din statiunea Saturn. Politia a anuntat printr-un comunicat ca barbatul respectiv mai este cercetat in patru dosare penale pentru infractiuni la Codul Rutier, savarsite in ultimele cinci saptamani, in statiuni…

- Turistul care și-a parcat mașina pe plaja, la Saturn, este cercetat in patru dosare penale. De asemenea, el a fost amendat cu suma de 10.000 de lei, potrivit mediafax.ro. Joi dimineața, polițiștii din Mangalia au gasit un autoturism parcat pe o plaja din stațiunea Saturn. Mașina aparține unui…

- „In cursul zilei de astazi, polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia s-au sesizat cu privire la faptul ca, un autoturism, aparținand unui barbat, de 43 de ani, din București, se afla pe o plaja din stațiunea Saturn”, transmite IPJ Constanța.Turistul a parcat mașina pe plaja, cat mai aproape…

- Incidentul a avut loc joi dimineața, pe plaja Cerna din stațiunea Saturn. Un barbat a intrat cu mașina pe plaja și a ramas blocat acolo. A fost nevoie de intervenția unui buldoexcavator pentru ca autovehiculul sa fie scos din nisip, iar barbatul a fost sancționat contravențional cu amenda in valoare…

- Turistul de 43 de ani, din Bucuresti, si-a parcat masina pe nisip, in apropierea sezlongurilor. A fost surprins de Politie si amendat cu suma de 10.000 de lei. „Politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia s-au sesizat cu privire la faptul ca, un autoturism, apartinand unui barbat, de 43 de ani,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind alaptarea in spatiile publice, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ prevede ca interzicerea in orice mod a alaptarii unui copil in spatiul public sau evacuarea din spatiul public a unei mame care alapteaza un copil constituie…