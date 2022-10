Rolls-Royce a primit peste 300 de comenzi pentru primul său vehicul electric, Spectre, de 413.000 de dolari CEO-ul Rolls-Royce, Torsten Muller-Otvos, a declarat pentru CNBC ca persoane interesate sa cumpere Spectre au vizitat sediul companiei din Goodwood, Anglia, in ultimele doua saptamani, pentru informatii despre automobil, care a fost prezentat oficial marti, la un pret de pornire de 413.000 de dolari. Coupe-ul cu doua usi, care este mai elegant decat un Rolls tipic, are o autonomie de aproximativ 320 de mile (515 kilometri) si poate accelera de la 0 la 60 de mile (97 kilometri) pe ora in 4,4 secunde. Rolls-Royce a declarat ca intreaga sa linie de produse va fi complet electrica pana in 2030. Muller-Otvos… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

