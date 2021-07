Cele doua tinere, care ataca cu precadere barbați varstnici, au furat deja aproximativ 15 ceasuri Rolex. Se spune ca au varste cuprinse intre 20 și 30 de ani, parul negru și accent din Europa de Est, deși unele victime le-au crezut spaniole. In sudul Angliei, autoritațile ii sfatuiesc pe cetațeni sa fie vigilenți daca poarta […] The post „Rolex Rippers”. Cum sunt operați batranii din sudul Angliei de doua tinere hoațe first appeared on Ziarul National .