Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat in sferturile de finala ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce au invins, sambata, la Paris, cuplul Jamie Murray (Marea Britanie)/Bruno

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat in sferturile de finala ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce au invins, sambata, la Paris, cuplul Jamie Murray (Marea Britanie)/Bruno Soares (Brazilia),…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat in sferturile de finala ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, dupa ce au invins, sambata, la Paris, cuplul Jamie Murray (Marea Britanie)/Bruno Soares (Brazilia),…

- Perechea romano-argentiniana Irina Begu/Nadia Podoroska s-a calificat in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, sambata, la Paris, dupa o victorie in trei seturi, 7-5, 3-6, 6-3, in fata japonezelor Shuko Aoyama/Ena Shibahara. Begu si partenera…

- Perechea romano-argentiniana Irina Begu/Nadia Podoroska s-a calificat in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, sambata, la Paris, dupa o victorie in trei seturi, 7-5, 3-6, 6-3, in fata japonezelor Shuko Aoyama/Ena Shibahara, conform agerpres.…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu si letona Jelena Ostapenko s-au calificat vineri in optimile probei feminine de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, vineri, la Paris, dupa ce au dispus in runda a doua de cuplul Nao Hibino (Japonia)/Oksana Kalasnikova (Georgia), cu

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Irina Begu si argentinianca Nadia Podoroska s-a calificat, joi, in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, dupa 6-3, 6-1 cu frantuzoaicele Estelle Cascino/Jessika Ponchet.

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat in runda a doua a probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, marti, la Paris, dupa ce s-a impus cu 6-3, 3-6, 7-6 (7-5) in fata cuplului Ariel Behar (Uruguay)/Gonzalo Escobar (Ecuador). Favoritii…