Rodion Roșca a murit! Muzicianul este considerat ”Părintele muzicii electronice în România” Legendarul muzician Rodion Ladislau Roșca s-a stins din viața in acesta dimineața. Muzicianul considerat ”parintele muzicii electronice romanești”, a pierdut lupta cu o boala incurabila. Trista veste a fost data de fiica marelui artist. In ultimii ani, Rodion Ladislau Roșca (care s-a stins la 68 ani) a ajuns de mai multe ori la spital, comunitațile online ale iubitorilor muzicii romanești implicandu-se in strangerea de fonduri pentru medicamentația acestuia. Rodion AG așa cum s-a facut cunoscut in anii ’70 și ’80, se mutase din Cluj Napoca in localitatea natala, satul Aschileu Mare, Jud. Cluj.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

