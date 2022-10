Stiri pe aceeasi tema

- „Am prezentat astazi Comisiei de Transporturi, din cadrul Camerei Deputatilor, evolutia principalelor proiecte de infrastructura rutiera! Astfel, de la inceputul acestui an: – au fost semnate 45 de contracte pentru modernizarea (reabilitarea) si constructia infrastructurii rutiere, cu o valoare…

- Presedintele Camerei Deputatilor precizeaza ca in data de 4 octombrie 2022, Biroul permanent al Camerei Deputatilor a sesizat Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare si Comisia pentru industrii si servicii in vederea examinarii si elaborarii raportului asupra Proiectului de lege privind…

- Interdictia institutiilor publice din Romania de a solicita dosar cu sina sau orice alt obiect de papetarie in vederea furnizarii unui serviciu public va intra in vigoare in viitorul apropiat, dupa ce a fost adoptat un amendament in acest sens, scrie news.ro. Proiectul urmeaza sa intre la votul final…

- V. Stoica Șapte situri arheologice au fost descoperire, pana in prezent, pe șantierul autostrazii Ploiești (Dumbrava) – Buzau, pe traseul loturilor Dumbrava-Mizil și Mizil-Pietroasele, pe care au inceput lucrarile. In exclusivitate, dr. Radu Bajenaru, cercetator științific I, director adjunct al Institutului…

- Comisia pentru munca si cea pentru buget de la Camera Deputatilor s-au reunit marti pentru a da raport pe ordonanta de urgenta prin care au fost marite salariile parlamentarilor si primarilor. Liderul grupului parlamentar al PSD, Alfred Simonis, a solicitat ca cele doua comisii sa se intruneasca in…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a avut o intalnire miercuri seara cu grupurile parlamentare liberale pentru a discuta despre prioritatile legislative din actuala sesiune parlamentara – Legile justitiei, cele ale educatiei si cele privind securitatea nationala, adica serviciile. „Am discutat…

- Autostrada A7, traseul Ploiesti - Pascani, a intrat in executie: doua dintre cele 13 loturi sunt deja in santier, pe alte doua se vor semna chiar vineri contractele de executie. „Rand pe rand vor urma si celelalte segmente. Am trecut la fapte. Autostrada care va lega cele doua provincii istorice Moldova…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminica ca rotativa guvernamentala din mai 2023, care il va avea premier pe presedintele PSD, Marcel Ciolacu, se va produce, conform punctului sau de vedere. „Din punctul meu de vedere, personal, eu cred ca se va se va produce, de ce nu? Noi am…